Nudi in spiaggia con il cane? Si rischia una doppia multa

Come tutte le estati anche in questi mesi caldi del 2019 si presentano le problematiche relative all'ammissione di bagnanti con il cane in spiaggia, abbiamo già dato le indicazioni di massima sulle regole comportamentali, i diritti ed i doveri dei cani in spiaggia in un apposito comunicato, oggi vogliamo invece vogliamo parlare della questione dei cani nelle spiagge naturiste.

In Italia è possibile stare nudi in spiaggia con il proprio cane? La risposta necessita di una premessa, innanzitutto in Italia non esistono spiagge naturiste riconosciute ufficialmente, ma delle spiagge diciamo cosi dedicate al naturismo, che sono di fatto riconosciute e tollerate, e su queste spiagge la presenza dei cani è assolutamente bene accetta. Diverso per chi voglia prendere il sole integrale in spiagge pubbliche libere in compagnia del proprio quattrozampe. Di solito la presenza del cane in spiagge libere (esclude quelle preposte) è già mal tollerata, se poi il padrone del cane si presenta nudo i problemi sono destinati ad accrescersi, per le ordinanze che impongono l'uso del pareo anche per il trasferimento dall'albergo alla spiaggia, e vietano di viaggiare a dorso nudo per le cittadine di mare. Ma ci sono alcune novità ed anche esperimenti in giro, dove nelle spiagge è accettato il nudo integrale, meno spesso il cane. In pochi casi tutti e due senza problemi.

"La questione del nudo integrale nelle spiagge con il cane al seguito riguarda una minoranza di persone- ci dice Lorenzo Croce presidente di AIDAA- ma non per questo va trascurata, se da una parte nelle spiagge naturiste la presenza di animali è assolutamente benvenuta, diversa la questione nelle spiagge pubbliche, il rischio di essere doppiamente multati è dietro l'angolo e per questo prima di scegliere di andare nudi in spiaggia con il cane è buona cosa informarsi presso i singoli comuni per conoscere la presenza di spiagge dedicate o meno al naturismo".

