Tutti pazzi per FaceApp, l’app che invecchia

Un nuovo tormentone invade i profili social di tutto il mondo. È FaceApp, l'applicazione che può invecchiare o ringiovanire i volti. La moda è stata lanciata dai vip statunitensi ed è via via diventata un fenomeno di massa. Il realismo degli scatti, effettivamente, è notevolissimo.

L'applicazione è disponibile per Android e iOS ed è scaricabile sia gratuitamente che a pagamento. In quest'ultimo caso, sborsando una cifra che varia da 1,99 a 43,99 euro, si possono utilizzare tante altre funzioni oltre all'ormai noto 'old-effect'.

C'è il trucco, la sostituzione dello sfondo, i filtri per il colore e l'applicazione di tatuaggi virtuali, oltre al cambio di sesso. Scaricata l'applicazione, bisognerà quindi scattarsi un selfie e impostare funzione e filtro. Ed il gioco è fatto.

