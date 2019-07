Salvo Sottile e Sarah Varetto, addio dopo 15 anni di matrimonio: "Resta una grande amicizia"

A darne notizia è il sito Dagospia: il giornalista palermitano Salvo Sottile e Sarah Varetto si sono lasciati dopo 15 anni di matrimonio e due figli.

Lei è la responsabile dei progetti giornalistici di Sky. “E’ arrivato il momento della separazione - si legge sul Dagospisa -. Una scelta dolorosa anche se resta fra i due una grande amicizia".

Sarah ha 47 anni ed è torinese mentre Salvo Sottile di anni ne ha 46. La coppia ha due figli: Giuseppe, nato nel 2004, e Maya, nata nel 2010.

Salvo Sottile è figlio di Giuseppe, ex capocronista del quotidiano palermitano Giornale di Sicilia. Ha iniziato la sua carriera nel 1989, collaborando col quotidiano La Sicilia e con l'emittente regionale Telecolor Video 3.

A 18 anni ha lavorato pure con Canale 5 tramite Telecolor, per immagini e servizi. All'inizio, Sottile arriva in Fininvest come "informatore" dalla Sicilia. Ha poi iniziato a scrivere per il settimanale Epoca, per il quotidiano romano Il Tempo e per il settimanale Panorama.

