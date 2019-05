Royal baby, Harry e Meghan svelano il nome del figlio: si chiama Archie Harrison

Scelta non tradizionale per il nome del Royal baby di Harry e Meghan, duca e duchessa di Sussex: si chiamerà Archie, come annuncia SkyNews. Spiazzate tutte le previsioni dei bookmaker, sia quelle più consuete per la famiglia reale britannica, sia quelle più innovative.

Il nome completo deciso dai genitori è Archie Harrison, come precisa una comunicazione di corte. Per l'esattezza si chiamerà Archie Harrison Windsor-Mountbatten (dove Windsor-Mountbatten è il cognome completo della dinastia britannica, ossia quello che associa il casato della regina Elisabetta e quello del principe consorte Filippo).

Il nome compare anche sotto una fotografia pubblicata sul profilo Instagram dei duchi di Sussex, che mostra la presentazione oggi del piccolo alla regina e al principe Filippo, entrambi molto sorridenti, da parte di Harry e Meghan, alla presenza anche della mamma di lei, l’insegnante di yoga americana di origine caraibica Doria Ragland.

Harry e Meghan presentano il loro Royal Baby: ecco le prime foto del piccolo Ecco le prime foto del Royal Baby Il piccolo è nato due giorni fa Ma non ha ancora un nome... Harry e Meghan lo hanno presentato alla stampa Lei ha indossato un abito bianco, mentre Harry si è presentato con un abito grigio elegantissimo Il piccolo si chiama Archie Harrison I due sono apparsi felicissimi

Il profilo non indica al momento un titolo nobiliare specifico per il neonato, che appartenendo a un ramo cadetto non è necessariamente destinato, salvo decreto ad hoc della sovrana, a essere principe né a ricevere l’appellativo - concesso ai suoi genitori - di 'Altezza Reale'.

