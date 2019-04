Tornano in piazza le Uova di Pasqua Ail, ecco dove sarà possibile acquistarle in Sicilia

Tornano puntuali, come ogni anno, le Uova di Pasqua AIL. Da venerdì 5 aprile e fino a domenica 7, in 4.800 piazze italiane si svolgerà la 26° edizione.

Saranno migliaia i volontari che saranno impegnati in varie piazze e che venderanno le uova di cioccolato, a fronte di un contributo minimo associativo di 12 euro.

I fondi raccolti saranno impiegati per sostenere la ricerca scientifica, finanziare il Gruppo GIMEMA (Gruppo Italiano Malattie EMatologiche dell’Adulto) cui fanno capo oltre 140 Centri di Ematologia, collaborare al servizio di cure domiciliari, realizzare case alloggio nei pressi dei centri di terapia e creare sale gioco e scuole in ospedale.

In Sicilia sarà possibile trovare le uova in varie piazze.

A Palermo, in via Magliocco, a Piazza Verdi, piazza Unità d'Italia, piazza Croci, via Leonardo Da Vinci, viale Strasburgo e varie chiese.

Ad Agrigento, piazza Cavour, via Francesco Crispi, via Mazzini, presso le filiali Unicredit, viale della Vittoria, chiesa Sacro Cuore di Gesù, via Imera e via Empedocle.

A Caltanissetta, lo stand sarà in piazza Falcone e Borsellino. A Catania, in piazza Verga, Corso Italia, via Etnea, viale Aragona, presso il reparto di Ematologia del Policlinico e dell'Ospedale Garibaldi, via Lago di Nicitio, via Leopardi, viale Rapisardi.

A Enna, lo stand sarà all'interno del centro commerciale Arena. A Messina sarà possibile trovare le uova a piazza Duomo, presso il reparto di Ematologia del Policlinico, dell'ospedale Papardo, dell'ospedale San Vincenzo.

A Ragusa volontari Ail in campo a piazza Libertà, via Fieramosca, viale Europa, via Pietro Nenni. A Siracusa stand allestiti a piazza San Giovanni e a Largo XXV luglio. A Trapani, le uova saranno disponibili in piazza Vittorio Veneto.

