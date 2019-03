Dal Sud Africa al mercato del Capo in macchina: due palermitani preparano l'impresa

Da un "Capo" all'altro del mondo in macchina: dal Sud Africa a Palermo. È l'impresa di due palermitani, che intraprenderanno la prima traversata dell'Africa in macchina con partenza da Cape Town ed arrivo allo storico mercato del Capo di Palermo.

Protagonista Giuseppe La Gattuta, nato nel capoluogo siciliano dove ha vissuto fino a 7 anni fa, poi trasferitosi a Città del Capo, in Sud Africa, dove produce un vino tipico siciliano e gestisce un ristorante. Suo compagno di viaggio, un altro palermitano, Riccardo Hirsch.

La partenza è prevista per l'1 maggio. I due "impavidi" viaggiatori si lanceranno in un'impresa che, a vederla da lontano, sembra una vera e propria avventura.

L'itinerario - come racconta La Gattuta sulla pagina Facebook del viaggio "Cape to Capo" - prevede: Sud Africa, Botswana, Zimbabwe, Zambia, Malawi, Tanzania, Kenya, Etiopia, Sudan, Egitto, Turchia, Grecia e Italia, "passando per luoghi come cascate Vittoria, Serengeti, i laghi del Malawi, gli altopiani etiopici e la risalita del Nilo", racconta La Gattuta.

L'obiettivo del viaggio è "portare la cultura siciliana, in particolare quella culinaria, in giro per l'Africa". Nelle varie capitali africane ci saranno anche incontri con le delegazioni delle ambasciate italiane.

Il viaggio verrà raccontato in diretta sui social: 2 ore di diretta giornaliera social Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e un'ora di diretta radio giornaliera.

