Sanremo 2025, la classifica finale dei big

La 75ª edizione del Festival di Sanremo si è conclusa con una serata ricca di emozioni e colpi di scena. Dopo le esibizioni dei 29 artisti in gara, la classifica finale è stata determinata dalla combinazione dei voti del Televoto (34%), della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e della Giuria delle Radio (33%).

1) Olly – "Balorda nostalgia"

2) Lucio Corsi – "Volevo essere un duro"

3) Brunori Sas – "L'albero delle noci"

4) Fedez – "Battito"

5) Simone Cristicchi – "Quando sarai piccola"

6) Giorgia - La cura per me

7) Achille Lauro - Incoscienti giovani

8) Francesco Gabbani - Viva la vita

9) Irama - Lentamente

10) Coma_Cose - Cuoricini

11) Bresh - La tana del granchio

12) Elodie - Dimenticarsi alle 7

13) Noemi - Se t'innamori muori

14) The Kolors - Tu con chi fai l’amore

15) Rocco Hunt - Mille vote ancora

16) Willie Peyote - Grazie ma no grazie

17) Sarah Toscano - Amarcord

18) Shablo feat Guè, Joshua e Tormento - La mia parola

19) Rose Villain - Fuorilegge

20) Joan Thiele - Eco

21) Francesca Michielin - Fango in paradiso

22) Modà - Non ti dimentico

23) Massimo Ranieri - Tra le mani un cuore

24) Serena Brancale - Anema e core

25) Tony Effe - Damme 'na mano

26) Gaia - Chiamo io chiami tu

27) Clara - Febbre

28) Rkomi - Il ritmo delle cose

29) Marcella Bella - Pelle diamante