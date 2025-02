Fru dei The Jackal irrompe durante l’esibizione dei The Kolors e scatena il pubblico

Durante la serata finale del Festival di Sanremo 2025, il pubblico dell'Ariston è stato sorpreso da un'inaspettata esibizione. Mentre i The Kolors, band napoletana in gara con il brano «Tu con chi fai l'amore», si esibivano sul palco, Gianluca «Fru» Colucci dei The Jackal è salito sul palco, unendosi alla performance con una coreografia improvvisata e coinvolgente.

Questo momento è stato il culmine di una serie di interazioni tra Fru e Stash, frontman dei The Kolors. Nei giorni precedenti, durante i consueti video «dal divano» dei The Jackal dedicati al Festival, Fru aveva espresso il desiderio di salire sul palco dell'Ariston. Stash aveva risposto con un messaggio vocale, invitandolo a presentarsi al teatro per vedere cosa si potesse fare.