Sanremo 2025, Rkomi sul palco dell'Ariston con "Il ritmo delle cose"

Rkomi torna sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2025 con il brano "Il ritmo delle cose", un pezzo che unisce la sua cifra stilistica unica a sonorità innovative e testi introspettivi. Dopo aver conquistato il pubblico con la sua capacità di mescolare rap, pop e cantautorato, l’artista milanese porta a Sanremo una canzone che esplora il rapporto tra il tempo e le emozioni. In questa intervista, ci racconta il significato del brano, le sue aspettative per il Festival e il legame con il pubblico.

Rkomi, bentornato a Sanremo! Che emozioni provi nel calcare ancora una volta questo palco?

Grazie! Sanremo è sempre un’esperienza incredibile, un’emozione che si rinnova ogni volta. È una sfida ma anche una bellissima opportunità per raccontarsi attraverso la musica. "Il ritmo delle cose" è un brano a cui tengo molto, e non vedo l’ora di condividerlo con il pubblico.