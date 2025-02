Sanremo 2025, la voce graffiante di Noemi in gara con "Se t'innamori muori"

Noemi torna sul palco del Festival di Sanremo 2025 con "Se t'innamori muori", un brano che promette di emozionare il pubblico con la sua intensità e profondità. La cantante, amata per la sua voce inconfondibile e per la capacità di interpretare testi toccanti, porta all’Ariston una canzone che parla d’amore, di vulnerabilità e del rischio di lasciarsi andare ai sentimenti. In questa intervista esclusiva, Noemi racconta le sue emozioni alla vigilia del Festival e svela il significato del suo nuovo pezzo.

Noemi, bentornata a Sanremo! Quali emozioni provi nel tornare su questo palco?

È sempre un’emozione unica! Sanremo è un luogo speciale, un momento in cui la musica arriva a tutti in modo diretto. "Se t'innamori muori" è una canzone molto sentita, e non vedo l’ora di condividerla con il pubblico.

Il titolo è molto forte. Di cosa parla questa canzone?