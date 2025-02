Sanremo 2025: il cantautore cosentino Brunori Sas sorprende con la sua poesia "L'albero delle noci"

Brunori SAS debutta sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2025 con il brano "L'albero delle noci", una canzone che si distingue per la profondità del testo e l’intensità della melodia. Il cantautore cosentino, noto per la sua capacità di raccontare storie intime e universali con uno stile inconfondibile, porta a Sanremo un pezzo che affronta il tema del tempo, dei ricordi e delle radici. In questa intervista, Brunori ci parla del suo esordio al Festival, del significato del brano e del suo legame con il pubblico.

Brunori, è la tua prima volta a Sanremo. Quali sono le tue emozioni?

È una sensazione strana, ma bellissima. Sanremo è un palco storico, che mette alla prova ogni artista. Ho sempre seguito il Festival con curiosità e ora sono qui, pronto a condividere la mia musica con un pubblico ancora più ampio.

"L'albero delle noci" è un titolo evocativo. Cosa racconta questa canzone?