Sanremo 2025, cassa dritta per i The Kolors con "Con chi fai l'amore"

Il Festival di Sanremo 2025 accoglie tra i suoi protagonisti i The Kolors, pronti a far ballare e emozionare il pubblico con il loro brano "Con chi fai l’amore". La band capitanata da Stash ha già conquistato il cuore degli ascoltatori con il suo sound coinvolgente e la sua energia travolgente. In questa intervista esclusiva, i The Kolors raccontano le emozioni della partecipazione al Festival, il significato del loro nuovo pezzo e le aspettative per questa nuova avventura sanremese.

Stash, The Kolors, bentornati a Sanremo! Cosa significa per voi essere di nuovo su questo palco?

È sempre una grande emozione. Sanremo è una vetrina unica per la musica italiana e tornare qui con un brano che ci rappresenta così tanto è una soddisfazione enorme. Non vediamo l’ora di farlo ascoltare a tutti!

"Con chi fai l’amore" ha un titolo intrigante. Di cosa parla questa canzone?