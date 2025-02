Giorgia e Annalisa incantano con Skyfall: trionfo nei duetti a Sanremo

«Grazie ad Annalisa» e «Grazie a Giorgia per questa emozione incredibile». Vincono la serata dei duetti le favorite, due fuoriclasse che, una in tailleur bianco (Giorgia), l’altra nero (Annalisa), si sono specchiate nel loro immenso talento seminando brividi con Skyfall di Adele. E per la prima volta un topo, quello più amato, Topo Gigio, sale sul podio. Assieme a Lucio Corsi canta, o meglio mette in scena, Nel blu, dipinto di blu in un’atmosfera dolcissima e surreale che esalta le doti di interprete di una delle rivelazioni del Festival.

Terzi Fedez e Masini: la modifica di Bella stronza con il mea culpa finale del protagonista della canzone (o di Fedez?) può essere discutibile a livello filologico ma i due interpreti convincono e mostrano feeling. Il nome del vincitore del Festival potrebbe stare nei duetti ai primi posti: Giorgia, Fedez, Lucio Corsi.

Roberto Benigni e Geppi Cucciari hanno dato una botta di energia al Festival di Conti, accusato di avere lasciato fuori l’attualità. Il comico toscano non risparmia battutacce al suo grande amico e conterraneo («Hai paralizzato il Paese come il Ministro dei Trasporti») e prende di mira l’amicizia tra Elon Musk e Giorgia Meloni. «Musk è innamorato di Giorgia! Lo sanno tutti! Ma l’hai visto quando è venuto in Italia? Sempre insieme! Poi è andato in America a ritirare il premio e chi gliel'ha consegnato? Musk! Sono innamorati!»