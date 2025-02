Sanremo 2025: Sarah Toscano debutta sul palco dell'Ariston con “Amarcord”

Sarah Toscano debutta sul prestigioso palco del Festival di Sanremo 2025 con il brano "Amarcord", un titolo evocativo che rimanda alla memoria, ai ricordi e alle emozioni più profonde. Con una voce raffinata e un’interpretazione intensa, l’artista porta una canzone che mescola sonorità classiche e moderne, raccontando la nostalgia e il legame con il passato. In questa intervista, ci parla del significato del brano, delle emozioni legate al suo esordio all’Ariston e del suo rapporto con il pubblico.

Sarah, benvenuta a Sanremo! Quali emozioni stai vivendo in questa tua prima esperienza sul palco dell’Ariston?

Grazie! È un sogno che si avvera. Sanremo è la culla della musica italiana e poter presentare un brano così speciale per me è un’emozione indescrivibile. Sono grata per questa opportunità e non vedo l’ora di condividere "Amarcord" con il pubblico.

Il titolo della tua canzone è molto evocativo. Cosa rappresenta "Amarcord" per te?