Sanremo 2025: I Modà tornano al festival con il brano “Non ti dimentico”

I Modà tornano sul palco del Festival di Sanremo 2025 con il brano "Non ti dimentico", una canzone che racconta l’amore e la nostalgia con l’intensità emotiva che da sempre contraddistingue la band. Con una carriera costellata di successi e un pubblico affezionato che li segue con grande entusiasmo, i Modà affrontano questa nuova avventura sanremese con grande passione. In questa intervista, ci parlano del significato del loro nuovo brano, delle emozioni legate a Sanremo e del loro legame speciale con il pubblico.

Modà, bentornati a Sanremo! Come state vivendo questa nuova partecipazione?

Grazie! Tornare a Sanremo è sempre un’emozione unica. È il palco della musica italiana per eccellenza, un luogo dove abbiamo vissuto momenti indimenticabili. "Non ti dimentico" è un brano molto speciale per noi, che porta con sé un messaggio intenso e profondo.

"Non ti dimentico" è un titolo che evoca ricordi ed emozioni. Qual è la storia dietro questa canzone?