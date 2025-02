Sanremo, i favoriti e le sorprese nella prima top five

Brunori Sars, Giorgia, Lucio Corsi, Simone Cristicchi, Achille Lauro. E’ il gruppo dei 5 prescelti dalla Giuria della sala stampa. Non sono state rese note, come previsto dal nuovo regolamento, le loro posizioni in questa ancora acerba graduatoria.

E’ un festival con ritmo sostenuto, senza gaffe, senza polemiche, nello stile di Carlo Conti, il perfetto padrone di casa che sa mettere a proprio agio chiunque, dai ragazzi terribili del rap, come Fedez e Tony Effe che qui sembrano bravi scolaretti, a pezzi di storia, come Massimo Ranieri e Marcella Bella. Poco intrattenimento, pochi strappi. Molto diverso da quello dei record, quanto ad ascolti, di Amadeus e Fiorello che dell’imprevisto e della felice confusione avevano fatto il loro canovaccio vincente.

L’unica sorpresa, va detto epocale perché al Festival non si era mai visto l’intervento di un Pontefice, è il videocollegamento di Papa Francesco. Il suo è un appello alla «musica come strumento di pace» contro le guerre e per i bambini. A dargli più forza ancora è l’esibizione di Noa e Mira Awad, israeliana e palestinese che uniscono le loro voci in 'Imaginè cantata in arabo, ebraico e inglese. Jovanotti e Gianmarco Tamberi sono gli altri due protagonisti della prima serata, condotta da Conti assieme a Gerry Scotti e Antonella Clerici, luccicante a ogni cambio d’abito. Disinvolti sul palco, forse perfino troppo. Manca il fuori programma. Il cantante si riprende la scena dopo le tribolazioni dovute a un tremendo infortunio con uno show che si accende fuori dal teatro e approda tra il pubblico dell’Ariston, impazzito e danzante sulle note del medley.