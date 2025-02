Sanremo 2025: Tony Effe in gara con “Damme 'na mano”

Tony Effe, noto esponente della scena trap italiana, debutta al Festival di Sanremo 2025 con il brano "Damme 'na mano".

Tony, il tuo debutto a Sanremo 2025 con "Damme 'na mano" segna un momento importante nella tua carriera. Come stai vivendo questa esperienza?

È una sfida enorme per me, perché vengo da un mondo musicale diverso. Portare la mia identità sul palco dell'Ariston è un grande onore e anche un modo per far conoscere la mia musica a un pubblico più ampio.

Il titolo del brano, in dialetto romano, ha un significato molto profondo. Cosa rappresenta per te "Damme 'na mano"?

È un pezzo che parla di famiglia, di legami veri. Quando sono in difficoltà, la prima persona a cui chiedo aiuto è mia madre, e volevo raccontare questo rapporto speciale. È una canzone che parla di sostegno reciproco e della forza che troviamo nelle persone che ci amano.