Sanremo 2025: Simone Cristicchi incanta l'Ariston con “Quando sarai piccola”

Simone Cristicchi torna al Festival di Sanremo 2025 con il brano "Quando sarai piccola", un'intensa riflessione sul tempo, la crescita e la riscoperta della semplicità della vita. L'artista, noto per la sua capacità di emozionare il pubblico con testi profondi e melodie evocative, racconta in questa intervista la genesi della sua nuova canzone, le emozioni che lo accompagnano in questa esperienza e il suo rapporto speciale con il pubblico siciliano.

Simone, benvenuto e bentornato a Sanremo! Come vivi questa nuova esperienza sul palco dell'Ariston?

Grazie! Tornare a Sanremo è sempre una grande emozione. Questo Festival rappresenta un momento speciale per me, una nuova opportunità per condividere con il pubblico un brano che sento profondamente. "Quando sarai piccola" è una canzone che esplora il tempo, il cambiamento e il ciclo della vita, affrontando il tema con delicatezza e poesia.

Il titolo del tuo brano è molto evocativo. Qual è il messaggio principale che vuoi trasmettere con "Quando sarai piccola"?