Sanremo 2025: Francesca Michielin in gara con “Fango in paradiso”

Francesca Michielin torna al Festival di Sanremo 2025 con il brano "Fango in Paradiso". In un'intervista esclusiva per TGS ed RTP Messina, l'artista ha condiviso le sue riflessioni su questa nuova avventura musicale.



Francesca, benvenuta e bentornata a Sanremo! Come stai vivendo questa nuova esperienza sul palco dell'Ariston?

Grazie! Tornare a Sanremo è sempre un'emozione enorme. Questa volta ha un significato ancora più profondo per me, perché arrivo dopo un periodo difficile, in cui ho dovuto affrontare problemi di salute e fermare la mia tournée. "Fango in Paradiso" nasce proprio da questa fase della mia vita e racchiude un messaggio di resilienza e speranza.

Il titolo del tuo brano è molto evocativo. Cosa vuoi raccontare con "Fango in Paradiso"?

È una canzone che parla di contrasti: il fango rappresenta le difficoltà, le cadute, mentre il paradiso simboleggia la pace interiore e la ricerca di serenità. Tutti, nella vita, attraversiamo momenti complicati, ma credo che anche nelle situazioni più difficili si possano trovare bellezza e forza per rialzarsi.