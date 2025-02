Sanremo 2025, il calendario ufficiale delle serate e gli ospiti attesi

Il festival apre con l’omaggio a Ezio Bosso sulle note del brano Following a Bird, che il maestro portò all’Ariston nel 2016, rivisitato dall’orchestra guidata da Pinuccio Pirazzoli. Sul palco le 29 canzoni dei Big, sottoposte al giudizio della Giuria della Sala stampa dell’Ariston Roof. A fine serata, Conti annuncia i primi cinque, non in ordine di classifica. Co-conduttori due campioni della tv generalista: Antonella Clerici, già all’Ariston con Paolo Bonolis nel 2005, conduttrice unica nel 2010 e compagna di viaggio di Amadeus in una serata del 2020, e Gerry Scotti, al suo debutto assoluto. Superospite Jovanotti, tornato sulle scene dopo due anni di stop, aspettando il PalaJova. L’israeliana Noa e la palestinese Mira Awad duettano sulle note di Imagine, per lanciare un messaggio di pace e solidarietà. Sul palco di piazza Colombo c'è Raf.

Tutti sul palco: i 29 Big in gara a Sanremo 2025 si esibiscono domani, martedì 11 febbraio, nella prima serata del festival, che vede come superospite Jovanotti. Ecco, in sintesi, una prima mappa delle cinque serate.

Mercoledì 12 febbraio

Nella seconda serata scende in campo il televoto. Sfilano metà dei brani dei Big (14 o 15), valutati al 50% dal pubblico a casa e al 50% dalla Giuria delle Radio. Alla fine si annunciano ancora i cinque più votati, non in ordine. Prende il via - in apertura di serata - anche la gara delle Nuove Proposte con due sfide a eliminazione decise da Televoto (34%), Radio (33%) e Stampa (33%). Sul palco Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Superospite Damiano David. All’Ariston anche il cast del film Follemente (Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria) e di due importanti titoli della fiction Rai: Belcanto, in arrivo da lunedì 24 su Rai1, di nuovo con Puccini e Carmine Recano e Giacomo Giorgio, e Champagne - Peppino di Capri, in onda su Rai1 il 24 marzo, con il piccolo Alessandro Gervasi, 5 anni, il cantante caprese da bambino, e Francesco Del Gaudio (Peppino da grande). In piazza Colombo si esibisce BigMama.

Giovedì 13 febbraio

Terza serata del festival, si ripete lo schema: sul palco l’altra metà dei Big (14 o 15) e la classifica stabilita in base a Televoto e Giuria Radio. A fine serata l'annuncio dei cinque più votati. Tre le primedonne all’Ariston: Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Ospiti i Duran Duran, a 40 anni dalla loro prima volta. Iva Zanicchi riceve il premio alla carriera. Il Teatro Patologico porta sul palco un momento del suo spettacolo, modello di innovazione e di inclusione. Ermal Meta si esibisce in piazza Colombo. È anche la serata che laurea il vincitore delle Nuove Proposte, stabilito in base a Televoto (34%), Radio (33%) e Stampa (33%).

Venerdì 14 febbraio

La quarta serata del festival è dedicata alle cover e ai duetti. La classifica finale, decisa da Televoto (34%), Radio (33%) e Sala Stampa (33%), determina il vincitore della serata, risultato che quest’anno non incide su quello finale. Co-conduttori Mahmood (due volte vincitore del Festival, nel 2019 con Soldi e nel 2022 in coppia con Blanco con Brividi) e Geppi Cucciari. La vetrina della grande fiction vede sfilare sei protagonisti della nuova stagione di Mare Fuori (dal 12 marzo in anteprima su RaiPlay, dal 26 marzo su Rai2). Paolo Kessisoglu e la figlia raccontano, in note, il disagio degli adolescenti che non comunicano con i genitori. In piazza Colombo Benji & Fede.

Sabato 15 febbraio

Gran finale all’Ariston. Ad affiancare Carlo Conti, Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan. Sul palco tutte e 29 le canzoni dei Big, sottoposte al giudizio di Televoto (34%), Radio (33%) e Stampa (33%). Il risultato verrà sommato a quello complessive delle prime tre serate per ottenere una classifica: dal 6° al 29° posto in ordine di piazzamento, i primi 5 in ordine casuale. Nuova votazione sulla top five con Televoto (34%), Sala Stampa (33%) e Radio (33%): il risultato sarà sommato a quello complessivo delle precedenti votazioni (prima, seconda, terza e quinta serata), per determinare la classifica finale e quindi il brano vincitore. Antonello Venditti riceve il premio alla carriera. Tra gli ospiti, Edoardo Bove, il 22enne centrocampista della Fiorentina operato per un

defibrillatore dopo un malore, e Vanessa Scalera per la sua Imma Tataranni, su Rai1 dal 23 febbraio con la terza stagione.