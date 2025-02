Da Sanremo interviste, curiosità e tanta musica: un festival da vivere con Tgs e Rgs

Si avvicina Sanremo e la squadra agguerrita è pronta a partire alla volta dell’Ariston: racconterà il festival, sul palco e dietro le quinte, i cantanti in gara e i superospiti, gli evergreen e i giovanissimi, i classic, i rockettari e i rapper; si parlerà di testi e di musica, di outfit e di acconciature, ci sarà spazio per aneddoti di ieri e per gossip di oggi.

Insomma, l’intero team del gruppo editoriale si è già messo in moto tempo fa e ora si prepara a aggiornare in tempo reale radioascoltatori, telespettatori e lettori. Scendono in campo Giornale di Sicilia, Rgs, Tgs e gds.it, in stretta sinergia con le redazioni messinesi della Gazzetta del Sud e di RTP, per seguire dal vivo il festival più amato d’Italia.

Sarà una vera indigestione musicale, con appuntamenti fissi lungo l’intero arco della giornata, soprattutto in radio: si entra già nel clou martedì prossimo con «Sveglia Sanremo!», rubrica fissa dalle 10 alle 11 su RGS, condotta da Cinzia Gizzi che sta già programmando i suoi ospiti, visto che ad ogni puntata ci sarà un artista che racconterà Sanremo dietro le quinte – il primo sarà l’armonicista Giuseppe Milici che ha fatto parte dell’orchestra dell’Ariston dal 1993 al 1995 e racconterà le prove estenuanti e la preparazione che inizia sempre quaranta giorni prima della famosa Settimana -; un artista «veterano», e si inizierà con il cantautore Franco Fasano che salì per ben tre volte sul famoso e ambito palco dell’Ariston; e un’esperta di outfit … tutta da scoprire visto che Cinzia Gizzi ha pensato di affidarsi alla linguaccia (e pennaccia) della giornalista Ivana Baiunco che è sta già provvedendo a far scorta di curaro.