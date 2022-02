La serata finale del Festival, il non monologo della Ferilli: «Hanno già detto tutto le altre»

22.39: Tra gli ospiti della quinta e ultima serata del Festival ci sono anche le Farfalle Azzurre, le atlete della squadra italiana di ginnastica ritimica. Il team, attualmente composto da Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Martina Santandrea. In carriera hanno vintotre medaglie olimpiche, 2 bronzi e un argento.

22.30: Ormai il FantaSanremo è una presenza fissa sul palco. Pure Elisa dice il suo «Papalina», ma anche «Zia Mara».

22.18: Un'ode alla leggerezza per Sabrina Ferilli che ne suo monologo scherza sul fatto che tutti gli argomenti siano stati già toccati, le donne, l’amore, il riscaldamento globale, la pandemia. E alla fine conclude : «Perché la presenza mia deve essere legata a un problema? La leggerezza non è superficialità». L’abbraccio al figlio di Amadeus chiude un altra gag sulla scelta delle co-conduttrici.

21.56: Il settimo cantante in gara è Noemi, l'ottavo è Fabrizio Moro.

21.43: Anche Massimo Ranieri non resiste alla tentazione del gioco FantaSanremo e dopo la sua esibizione dice: «Papalina, me lo chiedono i miei nipoti».

21.30: Inizio brioso di Sabrina Ferilli in abito impalpabile color cipria firmato da Alessandro Dell’Aqua. Nel mirino c'è subito Amadeus: «Tante volte tu non volessi fare più il Festival questa sera falla brutta, brutta, brutta. Tante volte se questi della Rai decidono di non sostituirti ti fai altri sette anni come Mattarella». Immediata la replica del conduttore: «Non posso farla brutta, brutta, brutta perchè tu sei bella, bella, bella...».

21.25: Sabrina Ferilli apre la serata insieme ad Amadeus: «Ma come fai? Sei un fenomeno, Mentana te fa un baffo». Così l'attrice e show-girl romana ad Amadeus prima di presentare la prima cantante in gara, Iva Zanicchi.

La serata finale del Festival di Sanremo si apre con l’inno di Mameli suonato dalla banda della Guardia di Finanza, che poi lascia la scena sulle note della marcia Armi e Brio.

Al momento, la classifica generale vede al comando Mahmood & Blanco davanti a Gianni Morandi e a Elisa. Ad affiancare Amadeus ci sarà Sabrina Ferilli alla sua terza volta all'Ariston. Grande attesa per l'ospite d'onore Mengoni.

La gara è stata aperta da Matteo Romano, poi Giusi Ferreri. Sul palco dell'Ariston si esibiranno tutti i 25 big con i brani in gara, che saranno votati dal pubblico tramite televoto: la media tra le percentuali di voto ottenute nella serata e quelle delle serate precedenti determinerà una nuova classifica. A quel punto saranno riproposte le prime tre canzoni. Le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuovo voto: il pubblico, attraverso il televoto, con un peso del 34% sul risultato complessivo; la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web (33%) e la Demoscopica 1000 (33%). La canzone con la percentuale complessiva più alta vincerà il festival e saranno proclamate anche la seconda e la terza in classifica.

