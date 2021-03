Sanremo, Elodie al fianco di Amadeus: "Sul palco il mio lato infantile, voglio divertirmi"

«Non vedo l’ora di giocare, sul palco porterò la mia parte infantile, la Elodie dodicenne. Perché quello che vorrei fare è divertirmi». Elodie, in stampa, commenta così il suo debutto all’Ariston non da cantante in gara ma al fianco di Amadeus.

«Sono veramente onorata. Non avrei mai immaginato di dividere il palco con due personalità dello spettacolo come Amadeus e Fiorello. Sono felicissima perché Sanremo per me è stato un grande appuntamento fin da giovane e ho sempre sognato di cantare su quel palco, ma non pensavo di riuscire a fare una cosa così grande per me».

Ha poi detto: «Noi donne dobbiamo essere più competitive, fare squadra tra noi e capire i nostri punti debolezza. Dovremmo essere più fan delle donne. C'è un problema di genere fra di noi».

Infine, ha aggiunto «credo che spesso tra donne ci siano problemi di comunicazione, potremmo essere più comprensive e meno giudicanti. A volte usiamo termini sbagliati e poi ci lamentiamo degli uomini».

