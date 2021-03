Sanremo 2021, l'ordine di esibizione dei big nella prima serata

Si apre l'edizione numero 71 del Festival di Sanremo. E continua a far rumore Diodato.

Dopo la vittoria di un anno fa al Festival, prima che il mondo piombasse nel silenzio della pandemia, il cantautore - non precisissimo nell'esecuzione, forse per l'emozione - è tornato con la sua intensa Fai Rumore sul palco dell'Ariston. "L'ultima immagine felice di un intero paese - ha detto Amadeus - e quella gioia la vogliamo rivivere".

Ecco intanto l'ordine esatto di uscita dei big in gara stasera:

Arisa

Colapesce Dimartino

Aiello

Francesca Michielin e Fedez

Max Gazzè

Irama (non canta, al suo posto Noemi)

Madame

Maneskin

Ghemon

Coma-Cose

Annalisa

Francesco Renga

Fasma

