Torino, colla istantanea salva una neonata con anomalia vascolare

Una neonata di pochi giorni è stata salvata da una rara e gravissima malformazione vascolare al fegato grazie all’utilizzo di una colla acrilica istantanea. E’ accaduto all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. La lesione, consisteva in un «cortocircuito», che faceva sì che fossero collegate in modo anomalo le arterie che partono dal cuore e le vene che vi ritornano, e che stava letteralmente rubando il sangue al resto del corpo, congestionando cuore e polmoni, e mettendo seriamente a rischio la vita della piccola.

Grazie al lavoro congiunto di più specialisti, è stato possibile intervenire con due procedure mini invasive: la prima a soli 6 giorni di vita e la seconda a 13 giorni. Con una tecnica innovativa, i medici sono riusciti a raggiungere la malformazione attraversando con cateteri i minuscoli vasi della neonata (l’aorta, il vaso più grande, nel neonato ha un diametro massimo di qualche millimetro) e ad occluderla con una colla acrilica, in una formulazione specifica, ma del tutto simile agli adesivi istantanei del commercio. L’intervento ha avuto un effetto immediato. La pressione si è alzata, il polmone si è decongestionato.