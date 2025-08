Ospedale Civico e Ismett: rimosso un raro tumore uterino esteso fino al cuore

Un’équipe multidisciplinare composta dai ginecologi dell'Uoc di Ginecologia e Ostetricia (diretta da Antonio Maiorana) e dell'Uoc di Ginecologia Oncologica dell’Arnas "Civico Di Cristina Benfratelli" (responsabile facente funzioni Antonino Abbate) di Palermo e dai cardiochirurghi dell’Ismett ha portato a termine con successo un intervento chirurgico eccezionale per la rimozione di una leiomiomatosi intravascolare: rarissima forma di fibroma uterino con potenziale di malignità incerto. La patologia, estremamente rara, ha avuto origine nell’utero ed è cresciuta all’interno del sistema venoso pelvico, estendendosi fino alla vena cava inferiore, raggiungendo il cuore, con una porzione della massa che si estendeva all’interno dell’atrio e del ventricolo destro.

Di particolare valore scientifico nel caso di specie, l'impiego della tecnica Leer (Laterally Extended Endopelvic Resection). Si tratta, infatti, di una procedura generalmente utilizzata nel caso di tumori ginecologici maligni resistenti a trattamenti convenzionali che, in questo caso , invece, è stata adoperata per la prima volta per trattare chirurgicamente una formazione endovascolare uterina con sviluppo sistemico.