West Nile, il professor Vaia: nessun allarme ma serve prevenzione

«Ribadiamolo con forza: nessun allarme, ma serve prevenzione vera, di sistema. Quella individuale, gli italiani la fanno già bene. Prevenzione nei tempi giusti, con le competenze giuste. Oggi non possiamo più limitarci a contare i casi o a reagire solo dopo un decesso. Vogliamo di nuovo redigere bollettini? Mi rifiuto. Un decesso è sempre doloroso, anche quando riguarda una sola persona, una sola famiglia. E interpella tutti noi, tutta la comunità. E’ il momento di anticipare. Serve una sorveglianza predittiva, continua, basata su dati reali: ambiente, clima, zanzare, salute. One Health, davvero». Così il professor Francesco Vaia, già direttore dell’Inmi Spallanzani e della prevenzione al ministero della Salute, oggi componente dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, che ha lanciato la proposta al governo al TgCom24.

«Usiamo l’intelligenza artificiale, i satelliti, i modelli predittivi. Per capire dove e quando agire - dice -. E servono anche azioni locali, tempestive, con responsabilità chiare: disinfestazioni pianificate nei tempi giusti, larvicide, senza dare spazio all’improvvisazione. Il nemico infatti oggi non è solo il virus. E’ la zanzara. Se non agiamo per tempo, avremo altri casi, potremmo avere altri decessi. Che significa di persone anziane o con altre patologie? Le morti sono sempre una sconfitta».