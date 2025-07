La nuova infrastruttura digitale per la sanità pubblica in Sicilia. Sarà questo il tema dell’incontro che si terrà giovedì 24 luglio a Palermo. Si tratta della tappa siciliana del roadshow nazionale voluto dal Ministero della Salute e dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri: “Il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 e l’Ecosistema dei Dati Sanitari: la nuova infrastruttura digitale per la sanità pubblica in Sicilia”. L’iniziativa, avviata dalla Regione Siciliana, rientra negli obiettivi del PNRR – Missione 6, Componente 2.

L’incontro, al quale prenderanno parte autorevoli rappresentanti istituzionali assieme ad esperti regionali e nazionali in ambito sanitario, tecnologico e normativo, inizierà alle ore 8.30 e si terrà presso il Marina Convention Center (Molo Trapezoidale - Palermo), con segreteria organizzativa a cura di Biba Group. Diverse le tavole tematiche che si susseguiranno partendo dal panorama nazionale fino ad arrivare ad un focus su quello regionale e ad un confronto tra i professionisti del settore sanitario.