Nuovo coronavirus, per gli esperti l'attenzione resta alta ma vanno evitati gli allarmi

«Attenzione alta ma evitare allarmi. Prevedere il rischio di una futura pandemia causata da questo nuovo virus è estremamente difficile, sebbene non possa essere escluso. Di conseguenza, è prematuro esprimere certezze. In un contesto simile, la cautela è imprescindibile e diventa essenziale attendere ulteriori dati dalla comunità scientifica, sia sulla struttura e potenziale patogeno del virus stesso sia dalle reti di sorveglianza, che in questa fase rivestono un’importanza cruciale». Così Guido Antonelli, Ordinario di Microbiologia alla Sapienza Università di Roma e vice presidente

della Società Italiana di Microbiologia, commenta la scoperta i Cina di un nuovo coronavirus potenzialmente in grado di infettare l’uomo.

«Il rischio di trasmissione zoonotica dei coronavirus dai pipistrelli all’uomo (spillover) è ben noto ed è tristemente famoso per il suo impatto sulla salute pubblica. Dopo la pandemia di Covid-19 - rileva l’esperto - i sistemi di sorveglianza per l’identificazione di nuovi virus potenzialmente patogeni per l’uomo sono stati rafforzati a livello globale, con un’attenzione particolare nei paesi in cui i salti di specie avvengono, per varie ragioni, con maggiore frequenza».