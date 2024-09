Trent'anni senza Nicholas, il bimbo simbolo del dono degli organi

Trent’anni fa la morte di Nicholas Green e la decisione della famiglia di donarne gli organi, scosse l’Italia intera. Ora i genitori del bambino diventato simbolo del dono più grande, tornano insieme in Italia, per ricordare la strada fatta e quella da fare. Il 2023, infatti, è stato un anno record per donazioni di organi, con quattromila trapianti. Ma ancora la lista di chi attende un cuore o un polmone è lunga.

Scuole, giardini pubblici e strade in tante città italiane sono ancora dedicate a Nicholas. La vita della sua famiglia, residente in California, cambia all’improvviso il 29 settembre del 1994, durante una vacanza in Italia. Mentre viaggia sull’autostrada Salerno-Reggio, la macchina con a bordo Reginald Green, la moglie Maggie e i due figli, viene affiancata da un’auto da cui parte una scarica di proiettili. Nicholas, 7 anni, viene trasportato d’urgenza al policlinico di Messina ma dopo due giorni ne viene accertata la morte cerebrale.