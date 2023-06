Viso e corpo, i trattamenti di qualità

I trattamenti specifici per il viso sono sempre più ricercati per i benefici che ne conseguono. Donano idratazione, elasticità e compattezza alle pelli del viso stanche, invecchiate e dal colorito spento; intervengono sulle macchie del viso con un’azione schiarente mirata. Tonificano, inoltre, la pelle del viso andando a distendere le rughe. Svolgono un’azione lifting ad alta efficacia per restituire la sua naturale morbidezza alla pelle del viso. Quando la tua pelle non è adeguatamente idratata, avverti sensazioni di disagio, la senti tirare, si desquama facilmente, manca di elasticità e le rughe fanno la loro comparsa. Con il passare del tempo questa condizione è fisiologica, si sa, ma molto è frutto di uno stile di vita inappropriato, cattiva alimentazione, fumo, esposizione agli agenti atmosferici e stress. Riprendere consapevolezza della bellezza e della salute del proprio corpo non è più così complicato. Innanzitutto adottare un corretto stile di vita, volendosi più bene e, perché no, concedendosi più coccole. Oltre alla cura quotidiana di detersione, idratazione e nutrizione della pelle, ogni tanto bisogna rivolgersi presso un centro estetico accreditato e mettersi nelle mani di un professionista qualificato e lasciarsi andare ai trattamenti intensivi viso. Per esempio aiuta un trattamento intensivo all’acido ialuronico. La tecnologia aiuta anche nell’ambito dei trattamenti corpo. I centri specializzati offrono una linea di macchinari professionali ad alta tecnologia che, unita alla competenza di uno staff in costante aggiornamento, consentono di offrire la soluzione ideale e personalizzata per il trattamento relativi al corpo, di smagliature, cellulite e adiposità localizzate. I trattamenti svolgono un’azione mirata ed efficace che libera il corpo dagli inestetismi, ne favoriscono il rimodellamento, riattivano la circolazione. I trattamenti regalano al corpo la forma ideale raggiungendo un risultato straordinario. Per imparare a gestire lo stress della vita quotidiana, per iniziare un nuovo stile di vita più sano, più sereno e più consapevole, per ritrovare il nostro equilibrio e la nostra armonia, non c’è niente di meglio che affidarsi ai benefici dei trattamenti di benessere.

Oltre ad una piacevole evasione dei sensi sottoporsi ai trattamenti di benessere aiuta in molteplici aspetti. Aiuta ad eliminare le tossine: i massaggi producono un benefico effetto di ossigenazione dei tessuti eliminando in tal modo le tossine. Migliora la circolazione del sangue: i massaggi aiutano a migliorare la circolazione sanguigna e linfatica. Esercitano un contributo a decontrarre i muscoli e tonificare la pelle: i massaggi praticati regolarmente e dosati abilmente aiutano i muscoli stanchi o doloranti a rilassarsi e nel contempo la pelle si tonifica. Riducono lo stress e l’ansia: durante la sessione il rilassamento muscolare allenta lo stress e ci si rilassa e anche i sintomi dell’ansia vengono eliminati.

Facilitano la digestione e il sonno stimolando la produzione di endorfine, un analgesico naturale secreto dall’organismo, la digestione viene facilitata. Infine, liberano dal dolore cronico: oltre ai benefici fisici, la pratica di questi trattamenti rappresenta un vero rilassamento dal punto di vista psicologico.

Il Rinofiller, la tecnica per rimodellare le forme del naso

Il Rinofiller è una tecnica messa appunto dalla medicina estetica per rispondere alle esigenze di uomini e donne che desiderano modellare le forme del proprio naso. Questa tecnica serve a correggere alcuni inestetismi della regione nasale. Il trattamento consiste in infiltrazioni di piccole quantità di filler e nella regione nasale in diverse aree. Il risultato è visibile all’istante rendendo il naso più dritto e a volte eliminando l’eventuale gobba presente. Immediatamente il naso assume una forma più armoniosa e sembra di dimensioni ridotte. Il naso rimane sempre delle stesse dimensioni ma la forma migliora sensibilmente.

È possibile anche alzare la punta del naso, con un miglioramento della respirazione. Il filler fatto in questa zona ha una notevole durata, arrivando anche a un anno. I «Punti Luce» sono un nuovo metodo per adoperare l’acido ialuronico sul volto, in questo caso si usa il filler in pochi punti sul viso, in modo da esaltare la luminosità e la bellezza del volto, senza creare una forma innaturale. I punti luce si personalizzano a secondo la forma del volto. I punti luce sono un metodo vincente per poter ottenere dei discreti risultati in economia, in quanto le pazienti ideali sono di media età. Quindi quando l'acido ialuronico e adoperato e distribuito in più punti può mettere in risalto le zone migliori del viso.

La durata del trattamento è di quattro, sei mesi. Di solito come punti luce utilizzo l'angolo della bocca, la regione molare, l'angolo mandibolare, angoli del naso.

Spesso queste zone, con eccessivi dimagrimenti, per l'età o per conformazione genetica possono essere poco sviluppati e per questo che è utile usare un acido ialuronico riempitivo. Il risultato finale di questo trattamento è luminosità e idratazione senza trasformare.

Tutti coloro che sono interessati possono scoprire il Rinofiller e i punti luce a Palermo presso Aesthetic Medicine Lab.

