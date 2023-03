Lotto di patatine Amica Chips "Ortolana" ritirato dal mercato: alti livelli di acrilammide

Un lotto di patatine fritte Amica Chips 'Ortolana', prodotto da Yellow Chips, è stato ritirato dal mercato per alti livelli di acrilammide. Lo segnala il ministero della Salute attraverso il proprio sito.

Acrilammide, cos'è

L'acrilammide è una sostanza chimica che si forma naturalmente nei prodotti alimentari amidacei durante la cottura ad alte temperature e che si sviluppa durante i processi di frittura, di cottura al forno o alla griglia, come "conseguenza di specifiche reazioni chimiche che coinvolgono gli zuccheri e gli amminoacidi, i mattoni delle proteine (principalmente l’asparagina libera), all’interno delle complesse e ancora in parte poco conosciute reazioni di Maillard". Secondo l'Efsa potenzialmente aumenta il rischio di sviluppare il cancro nei consumatori di tutte le fasce d'età. Tipica del cibo dal sapore di ‘abbrustolito’, che lo rende più gustoso, si forma per lo più da zuccheri e aminoacidi e la sua presenza “è stata riscontrata in prodotti come patatine, patate fritte, pane, biscotti e caffè”.

Il lotto ritirato

Il lotto in questione è il 080587 del prodotto “Ortolana”, con scadenza il 25 marzo 2023, composto da verdure (pastinaca, patata dolce, barbabietola e carota) prodotte da Yellow Chips con sede nei Paesi Bassi e solo commercializzato in Italia da Amica Chips S.p.a. e l'avvertenza è di non mangiare le patatine e di riportare il prodotto al punto vendita.

Richiamato lotto "Viva chips" alla paprika

Un altro richiamo richiamo alimentare ha riguardato, pochi giorni fa, il lotto 237 delle patatine di marchio ‘Viva chips’ alla paprika, con scadenza 23 agosto 2023 a causa di una “contaminazione da olio minerale” che, come si legge sull’avviso dell’azienda produttrice Solid Food con sede in Romania, “può provocare cancro”.

