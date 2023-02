Allarme scarlattina per i bambini, casi raddoppiati in Sicilia

No, non bastava il virus respiratorio sinciziale, e nemmeno l’influenza stagionale: adesso, nell’elenco delle malattie che avevamo quasi dimenticato durante la fase acuta del Covid, rispunta fuori pure la scarlattina, con un boom di casi tra i bambini che sull’Isola, in linea con quanto sta accadendo nel resto d’Italia, «si può quantificare in un rialzo del 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Se non di più».

Parola di Giovanni Corsello, professore ordinario di Pediatria all’università di Palermo e direttore del reparto di Pediatria dell’ospedale Di Cristina a Palermo, che frenando ogni allarmismo invita però a tenere alta la guardia, «perché l’infezione, che si diffonde per via respiratoria, sta accelerando senza trovare più quelle misure di contenimento innalzate durante l’epidemia da SarsCov2, mentre l’età media dei pazienti, a causa del moltiplicarsi dei contagi, si è abbassata fino alla fascia 2-4 anni. Va anche ricordato che non esiste un vaccino».

