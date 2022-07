Immunità innata, cos’è e perché alcune persone si ammalano di meno

Sarebbe l’immunità innata l’arma vincente grazie alla quale alcune persone si ammalano di meno rispetto ad altre e i sintomi passano più rapidamente. Lo sostiene uno studio pubblicato su Nature Immunology da Matteo Stravalaci, ricercatore di Humanitas, e Isabel Pagani, ricercatrice dell'Irccs ospedale San Raffaele di Milano, e da un team di scienziati coordinati da Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas e professore emerito Humanitas University, Cecilia Garlanda, ricercatrice e docente di Humanitas University, ed Elisa Vicenzi, responsabile dell'Unità di Ricerca in patogenesi virale e biosicurezza del San Raffaele.

Immunità innata, cos’è

L’immunità aspecifica o innata è una immunità di tipo non specifico presente sin dalla nascita, ovvero nei soggetti il cui sistema immunitario non si è ancora sviluppato e non è, quindi, in grado di dare risposte specifiche e selettive agli agenti patogeni. Detta anche immunità naturale, ereditaria o costitutiva, rappresenta la prima linea difensiva nei soggetti non immunizzati. Questa prima linea difensiva dell’organismo è il sistema di difesa più antico ed è comune a tutti gli organismi pluricellulari, compresi gli insetti e le piante.

Immunità innata, lo studio

Lo studio spiega in parte perché l'immunità innata risolve il 90% dei problemi causati dal contatto con batteri e virus e precede e si accompagna all'immunità adattativa, che è la linea di difesa più specifica dell'organismo, formata dagli anticorpi e dalle cellule T e che può essere potenziata con i vaccini. Lo studio è servito anche a indagare le molecole presenti nel sangue e nei liquidi biologici e che funzionano come antenati degli anticorpi. Definiti scientificamente Ante-antibody, sono proteine in grado di aggredire il virus, facenti parte dell'immunità innata insieme alle cellule del sistema immunitario.

Immunità innata, a cosa serve

L’immunità innata rappresenta la prima linea difensiva nei soggetti in cui il sistema immunitario non si è ancora sviluppato. Rappresenta la prima risposta dell’organismo in grado di prevenire le infezioni. I meccanismi dell’immunità innata vengono spesso utilizzati per eliminare gli agenti patogeni anche nell’ambito delle risposte immunitarie specifiche.

