Nuova forma di epatite nei bambini, casi sospetti anche in Italia: sintomi e cause

Una nuova forma di epatite sta colpendo i bambini nel Regno Unito e altri in Europa. Da gennaio ad oggi nel Regno Unito 108 bambini sotto i 10 anni d’età e otto hanno avuto bisogno di un trapianto di fegato. La malattia infiammatoria è stata segnalata anche negli Stati Uniti, in Irlanda, in Danimarca, nei Paesi Bassi e in Spagna. In Italia ci sarebbero al momento 4 casi sospetti. Si ipotizza che la causa delle nuove epatiti sia una variante nuova di adenovirus. Gli esperti stanno studiando il fenomeno e ritengono che il ciclo di lockdown possa aver svolto un ruolo determinante, indebolendo le difese immunitarie dei bambini, lasciandoli a maggior rischio di contrarre un adenovirus.

Epatite nei bambini, i sintomi

Il bambino può soffrire di dolori gastrointestinali, muscolari e articolari, diarrea e vomito, febbre alta, sentirsi male ed essere insolitamente stanchi per tutto il tempo. Altri sintomi possono essere urine scure, feci di colore grigio pallido, prurito della pelle e ingiallimento degli occhi e della pelle.

Epatite nei bambini, indagine in Italia

In Italia, intanto, è appena partita un’indagine su tutti i centri epatologici pediatrici italiani, per valutare l’eventuale aumento di casi di epatiti acute con cause sconosciute. A lanciare l’indagine la Società italiana di gastroenterologia epatologia e nutrizione pediatrica (Sigenp). L’insufficienza epatica acuta ad eziologia sconosciuta è una patologia nota, che colpisce i bambini, ogni anno. I casi ci sono sempre stati. Si dovrà capire se, da gennaio ad aprile, se ne sono registrati di più degli anni precedenti.

Epatite nei bambini, Sileri: "Non si conosce la sua natura"

"Il ministero della Salute si è immediatamente attivato, è già stata inviata una nota alle Regioni e sono state già fatte diverse riunioni con l’Ecdc. Per il resto, sappiamo per ora quello che sanno anche gli altri Paesi, purtroppo ancora poco, nel senso che c’è la descrizione di casi di epatite, molti descritti nel Regno Unito e alcuni in Spagna, Olanda, Belgio e Romania - ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, interpellato sui casi di epatiti acute pediatriche sospette in Europa nel corso di una intervista video rilasciata alla Dire -. Si tratta di una forma di epatite non riconosciuta nelle classiche epatiti virali, quindi A,B, C, D ed E, non si conosce la sua natura e se vi è un virus. In alcuni casi è stato trovato adenovirus, non c’è correlazione con il Covid e alcuni di questi piccoli pazienti hanno purtroppo necessitato, perché era una forma di epatite grave, di trapianto di fegato. Al momento si tratta per fortuna di numeri molto bassi e c’è una difficoltà nella diagnosi, perché se tu hai un qualcosa di nuovo non sai neppure come testarlo".

