Coronavirus, terzo caso Omicron in Giappone: proviene dall'Italia

Terzo caso della variante Omicron del Covid in Giappone: si tratta di un cittadino nipponico proveniente dall’Italia. Lo anticipano i media nipponici, raccontando come la persona, che viaggia frequentemente in Italia, sia atterrato lunedì all’aeroporto Haneda di Tokyo e risultato positivo con il nuovo ceppo del virus.

I precedenti casi nel Paese del Sol Levante riguardano un diplomatico della Namibia, e un uomo di circa vent’anni arrivato dal Peru la scorsa settimana.

© Riproduzione riservata