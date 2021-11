Coronavirus, richiamo a sei mesi per il vaccino Johnson & Johnson

Via libera dalla Commissione tecnico scientifica dell’Aifa al richiamo per chi ha ricevuto il vaccino monodose Johnson & Johnson. Questo, a quanto si apprende, l’esito della riunione di questa mattina, con i membri della Commissione che stanno redigendo in queste ore il parere formale. Sono quasi un milione e mezzo gli italiani vaccinati con J&J. Il richiamo andrà fatto dopo sei mesi dalla somministrazione, con un vaccino a mRna, ossia Pfizer o Moderna.

Protezione stabile fino a 6 mesi da Covid grave

Sulla base dei dati scientifici disponibili, la protezione dalle forme gravi di Covid-19 e dall’ospedalizzazione rimarrebbe stabile con il vaccino J&J fino a sei mesi. E’ quanto avrebbe evidenziato la commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Inoltre, con il trascorrere del tempo, si evidenzierebbe un lento declino dell’efficacia vaccinale nei confronti delle forme lievi e moderate della malattia.

