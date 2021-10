Palermo, cardiochirugo americano collaborerà con l'Università

Maria Eleonora Hospital di Palermo, ospedale di alta specialità accreditato con il Servizio sanitario nazionale, nel mese in cui ricorrono i 30 anni dalla sua inaugurazione, ufficializza la collaborazione con l’Università di Palermo per l’attività congiunta di didattica e ricerca ed entra nel board della più importante società di cardiochirurgica statunitense, grazie alla nomina del professor Khalil Fattouch, responsabile del dipartimento di chirurgia cardiovascolare a Maria Eleonora Hospital, a professore associato di cardiochirurgia dell’Università di Palermo.

«Formare giovani chirurghi è una vocazione, un dovere sociale e culturale verso gli altri» - dice Fattouch -. Ispirare i giovani studenti e trasferire loro le competenze acquisite nel corso degli anni è una grande responsabilità ma nel contempo anche un privilegio perché il contatto quotidiano con menti fresche e brillanti arricchisce, è uno stimolo a un costante aggiornamento e ad approcciare il lavoro con una visione sempre nuova».

Questa collaborazione si aggiunge a un altro importante riconoscimento, di recente raggiunto da Maria Eleonora Hospital, infatti, il professor Fattouch è stato eletto nel board del Cardiac Scholarship Commitee, per la promozione e la realizzazione di programmi formativi e di fellowship della Società americana di cardiochirurgia unico italiano ad aver raggiunto questo obiettivo. La società americana, una delle più antiche e prestigiose a livello mondiale, è da sempre in prima linea nel supportare e guidare attivamente sia la ricerca che l’istruzione e si pone l’obiettivo di dar vita a una leadership al fine di raggiungere un futuro dinamico, innovativo e di continua eccellenza per la chirurgia cardiotoracica. La società americana, tramite la sua fondazione, finanzia la formazione e l’aggiornamento dei chirurghi di tutto il mondo.

