Effetto green pass: in Sicilia diecimila vaccinazioni in più in due giorni

Circa diecimila vaccinazioni in più nelle ultime 48 ore: è l’effetto green pass in Sicilia che finalmente sembra avere prodotto un leggero aumento delle vaccinazioni. Lunedì e martedì, infatti, le dosi somministrate nell’Isola sono state 24.900 e 23.988, circa il 10 per cento in più rispetto alla media della settimana precedente, così come crescono anche le prime dosi ormai stabilmente a quota ottomila al giorno. Sono invece ancora troppo poche le terze dosi, riservate ai trapiantati, ai malati di Hiv, di leucemia e di cancro sottoposti a chemioterapia ma in generale a tutti coloro che hanno il sistema immunitario compromesso.

Le cifre dettagliate della campagna vaccinale nell’articolo di Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia in edicola.

