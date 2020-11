Coronavirus, Aifa: "In tre mesi capacità vaccinale fino a 10 milioni"

«Nei primi 3-6 mesi del 2021 non ci sarà comunque una vaccinazione di massa della popolazione. Questo sarà un compito che affronteremo verso l’Estate. Arriveranno anche altri vaccini e probabilmente in 3 mesi, da gennaio a marzo, potremo avere una capacità vaccinale fino a 10 milioni, ma si vedrà dalle disponibilità a gennaio». Lo ha detto il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Nicola Magrini, a 'Mezz'ora in +' su Rai 3. (ANSA).

