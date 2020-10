Coronavirus, i risultati di uno studio: "La maggior parte dei pazienti non è contagiosa"

La maggior parte dei pazienti COVID-19 potrebbe non essere contagiosa. Sono i risultati che emergono da uno studio appena pubblicato sulla rivista Science, condotto dagli esperti del Center for Disease Dynamics, Economics and Policy di New Delhi, in India. I ricercatori, hanno osservato una percentuale di infezione media che oscilla tra il 4,7 e il 10,7 percento. I dati sono emersi da un’analisi condotta negli stati indiani Andhra Pradesh e Tamil Nadu, dove le autorità sanitarie hanno rintracciato più di 575 mila persone esposte al virus, con circa 85mila casi confermati.

«Siamo stati molto sorpresi dei nostri risultati - commenta Ramanan Laxminarayan del Center for Disease Dynamics, Economics and Policy di New Delhi - in pratica l’8 percento dei pazienti indice, quelli che danno origine a una catena di trasmissione, è stato responsabile del 60 percento delle infezioni secondarie. Sospettavamo di un fenomeno di superdiffusione, ma queste proporzioni sono totalmente inaspettate».

Il team ha scoperto che la maggior parte dei casi indice era costituito da adulti di età compresa tra 20 e 45 anni, che più facilmente intrattengono relazioni sociali e possono facilitare la diffusione. «Secondo i nostri dati - commenta l’autore - in caso di contatti ravvicinati le probabilità di trasmissione variano dal 2,6 in comunità al 9 percento all’interno del nucleo familiare, i rapporti di mortalità variano dallo 0,05 percento tra i pazienti di età compresa tra cinque e 17 anni, fino al 16,6 percento per i soggetti al di sopra degli 85 anni».

