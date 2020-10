Coronavirus, vicina la svolta per la cura: "Trovati due potenti anticorpi"

Due potenti anticorpi scoperti all’Ospedale Sacco di Milano potrebbero essere prodotti per la cura dal Covid-19 se si confermerà che sono in grado di bloccare il virus: la conferma è arrivata responsabile del reparto di Malattie infettive del nosocomio, Massimo Galli, in un’intervista a La Stampa.

«Sono stati isolati due anticorpi derivanti da altrettanti donatori», ha spiegato Galli, «ce ne sono almeno altri due al mondo, ma questi sono due in più e visto il loro potenziale terapeutico potrebbero essere riprodotti su larga scala».

Per l’infettivologo è difficile prevedere se si arriverà prima agli anticorpi o ai vaccini: «Per entrambi vale il detto 'prima i dati poi le datè. Se gli anticorpi funzionassero sarebbero un’evoluzione della terapia del plasma perchè ne userebbero il principio attivo come cura. Il vaccino sarebbe preventivo ed è sempre meglio prevenire che curare». Quanto all’arrivo dell’influenza di stagione, per Galli «è un grande problema, bisogna stare attenti e aumentare la capacità di fare tamponi».

