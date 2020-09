Coronavirus, Speranza: "Prime dosi di vaccino in Italia entro la fine del 2020"

Le prime dosi di vaccino contro il coronavirus dovrebbero arrivare in Italia entro la fine del 2020, lo ha fatto sapere il ministro della Salute, Roberto Speranza.

"Per quanto riguarda il vaccino anti-Covid l'Italia è in prima linea in questa battaglia - ha detto il ministro riferendo in aula al Senato -. L’allenza con Francia, Germania e Olanda ha permesso di spingere le politiche rispetto alla potenzialità di avere vaccino sicuro nel più breve tempo possibile. Parliamo di un candidato vaccino, serve prudenza, ma le prime dosi del vaccino Astrazeneca, qualora fosse confermato come sicuro e in grado di raggiungere obiettivo, saranno disponibili entro fine 2020".

"Ad agosto è stata anche avviata la sperimentazione sull'uomo e voglio esprimere profonda gratitudine ai nostri scienziati che non stanno facendo mancare il loro apporto - ha aggiunto -. Per quanto riguarda il vaccino tradizionale antinfluenzale, invece, abbiamo necessità di costruire una campagna più forte perchè i sintomi sono simili e questo potrebbe creare problemi".

© Riproduzione riservata