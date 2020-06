È nata in Italia la prima protesi liquida della retina, nuova frontiera contro la cecità

È nata in Italia la prima protesi liquida della retina. Si tratta di un prodotto di natura ancora sperimentale ma in grado di ridurre malattie che portano alla cecità.

Fatta di nanoparticele sospese in una soluzione acquosa, la protesi è stata messa a punto in Italia e promette di aiutare a riparare i danni causati da malattie degenerative o dall'invecchiamento che possono portare alla cecità, come la retinite pigmentosa e la degenerazione maculare. Pubblicato sulla rivista Nature Nanotechnology, il risultato è stato coordinato dall'Istituto Italiano di Tecnologia (Iit).

