Via libera al Remdesivir, primo farmaco anti-coronavirus

Approvato il remdesivir come farmaco anti-coronavirus. L'Ema, il comitato dell’agenzia europea del farmaco che si occupa dell'approvazione dei medicinali umani, ha raccomandato l'immissione in commercio del farmaco contro l'Ebola anche per il trattamento del Covid-19 in adulti e adolescenti dai 12 anni di età con polmonite che richiede il supporto respiratorio.

Come si legge sul sito dell'Ema, si tratta del primo farmaco contro Covid-19 a ricevere questa approvazione, che ora deve avere il via libera definitivo dalla Commissione Ue.

