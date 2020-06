Tumori, cure anche fuori dall'ospedale: ecco l'oncologo di famiglia

Cure anche fuori dall'ospedale, più assistenza a casa. L'oncologia cambia volto nel post-Covid, grazie all'oncologo di famiglia. E proprio con il potenziamento dei servizi territoriali e della telemedicina, entro poco meno di due anni gli oncologi stimano che sarà possibile ridurre di un terzo visite e controlli inappropriati o inutili negli ospedali.

La proposta per ridisegnare il futuro dell'oncologia arriva in occasione del webinar 'COVID-19 il paziente oncologico: le sfide assistenziali che ci attendono', organizzato da Fondazione Aiom (Associazione italiana di oncologia medica) con il contributo non condizionante di Amgen. "Potenziando il territorio e la telemedicina si riuscirebbe, entro poco meno di due anni, a ridurre del 30% l'accesso per visite e terapie negli ospedali dei pazienti con le principali patologie oncologiche - afferma la presidente di Fondazione Aiom Stefania Gori -. L'esperienza Covid ci ha insegnato che possiamo reimpostare i protocolli di follow up e che è possibile eliminare esami diagnostici, talora eccessivi. Si calcola che la spesa sanitaria per il follow up, pari a 400 milioni di euro, sia 10 volte superiore al necessario proprio per l'eccesso di esami prescritti".

Durante i mesi di lockdown molti istituti hanno analizzato referti e valutato Tac dei pazienti via mail o webcam: pratica da conservare ma da affinare, sostengono gli oncologi, con una telemedicina più strutturata e protocolli uniformi per gestire il consenso informato in modo più corretto rispetto a quello improvvisato in fase Covid.

Insomma, "approfittare di quello che abbiamo imparato per riprogrammare una sanità diversa", conclude il direttore Scientifico dell'Istituto Tumori di Milano Giovanni Apolone.

