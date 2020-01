Tumori del sangue, in Sicilia la cura senza chemioterapia

Al via in Sicilia la prescrivibilità e rimborsabilità di un nuovo trattamento senza chemioterapia e con durata fissa, per chi soffre di leucemia linfatica cronica.

"Finalmente è disponibile la combinazione di venetoclax e rituximab - spiega il prof. Francesco Di Raimondo, direttore di Ematologia al Policlinico di Catania - una innovativa classe di farmaci in grado di aumentare le remissioni complete e il tasso di risposta complessivo nei pazienti che non hanno risposto alle terapie precedenti. Adesso è rimborsata dalla Regione e per la prima volta può essere prescritta per una durata limitata e non a vita: ovvero dopo 24 mesi i malati potranno interromperne l'assunzione".

Questo tipo di leucemia colpisce midollo osseo, sangue e strutture linfatiche, con un’incidenza in ascesa vertiginosa nella terza età, con prognosi spesso sfavorevole. La nuova combinazione inibisce in maniera selettiva la funzione della proteina BCL-2 e quindi attiva la morte programmata delle cellule tumorali, incluse le cellule cancerose; inoltre controlla eventuali effetti collaterali.

© Riproduzione riservata