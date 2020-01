Virus, ecco il numero verde per sintomi e consigli: ricostruite le prime fasi dell'epidemia in Cina

Una nuova ricerca sul corona virus 2019-nCoV rivela che il primo caso di infezione risale al primo dicembre e la persona infettata non era stata al mercato ittico di Wuhan.

E' quanto emerge dalla ricostruzione delle prime fasi dell'epidemia pubblicata sulla rivista The Lancet e segnalata dalla rivista Science sul suo sito. Dei primi 41 casi esaminati dal gruppo di ricerca cinese guidato da Chaolin Huang, dell'ospedale Jin Yin-tan di Wuhan, 27 (pari al 66%) erano stati al mercato a partire dal 10 dicembre.

Vertice, intanto, a Roma. Alla nuova riunione della task-force prendono parte il ministro Roberto Speranza e le altre autorità coinvolte, anche Ranieri Guerra, vice direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms).

Potenziato da oggi il numero verde 1500 del Ministero della Salute che fornisce gratuitamente ai cittadini informazioni, in italiano, inglese e cinese sul Coronavirus. Il numero è attivo 24 ore su 24.

Come si trasmette il coronavirus, quali i sintomi, quali i consigli per prevenire il contagio: sono queste alcune delle domande a cui è possibile trovare risposta, da oggi, parlando direttamente al telefono con operatori del Ministero. Il servizio telefonico normalmente fornisce informazioni sanitarie di diverso tipo, dalle vaccinazioni alle liste d'attesa, e da oggi è potenziato per rispondere anche alle domande dei cittadini sul virus partito da Wuhan.

