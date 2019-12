Cure per i tumori, aromi come chemio: le fake news sulla salute più famose del 2019

La lista è lunga. E gli effetti sono dirompenti. Sono le fake news riguardanti la salute condivise e circolate nel 2019, secondo un'analisi stilata dalla NBC News e riportata online. L'analisi considera 50 articoli che da soli hanno generato qualcosa come oltre 12 milioni tra condivisioni, reazioni, commenti sul web, principalmente su Facebook.

Tra le fake news più famose c'è quella di un gruppo di medici e scienziati al soldo di Big Pharma che sta nascondendo la cura per il cancro, quella su cibi e aromi come lo zenzero più efficaci della chemio, i noodle precotti che aumentano il rischio di tumori.

Secondo quanto riportato dalla emittente americana l'80% delle persone (cioè 4 su 5) utilizza abitualmente il web per cercare informazioni che riguardano la salute. L'impatto che può avere sulla vita reale una fake news riguardante questo tema è dunque devastante.

La NBC ha utilizzato l'applicazione BuzzSumo (che è uno strumento che analizza i contenuti pubblicati sui social network) per svolgere l'analisi ed ha considerato solo gli articoli che hanno generato almeno 25 mila click tra commenti, condivisioni e reazioni online.

Le fake news più famose riguardano, appunto, improbabili cure per i tumori o l'idea che un misterioso gruppo con interessi economici (che comprende medici e aziende farmaceutiche) stia nascondendo una cura per il cancro e ancora un vaccino per il cancro del seno.

