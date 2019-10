"Vietato fumare anche in spiagge e parchi": il monito del Comitato di Bioetica

Imporre i divieti di fumo anche nei parchi e nelle spiagge d'Italia ed estendere i limiti imposti anche alle sigarette elettroniche. È la raccomandazione del Comitato Nazionale di Bioetica (Cnb) in una mozione contro il tabagismo.

"Al fine di evitare i gravi danni cagionati dal fumo passivo alla popolazione - si legge nell'elenco di raccomandazioni - estendere i divieti di fumo a luoghi esterni, dove si ritrovano anche bambini e donne in gravidanza".

Il Comitato Nazionale di Bioetica raccomanda di estendere le limitazioni imposte nel nostro Paese anche alle sigarette a tabacco riscaldato e alle sigarette elettroniche. Tra i luoghi citati dal documento dove introdurre i nuovi divieti ci sono "giardini pubblici, luoghi di spettacolo all'aperto, spiagge attrezzate, stadi, campi sportivi, ristoranti all'aperto".

Le altre raccomandazioni del Comitato a Governo e Parlamento sono di "promuovere una informazione corretta sui pericoli dell'uso del tabacco per sé e per gli altri (fumo passivo)", "promuovere ricerche per la valutazione ed applicazione di misure restrittive", come l'aumento dei prezzi, e "informare adeguatamente gli utenti che il preteso beneficio di svezzamento che deriva dall'uso delle sigarette elettroniche non trova alcuna prova scientifica e non è scevro di rischi per il fumatore e per chi gli sta accanto".

A rendere necessaria l'adozione di misure più restrittive sul tabacco, sottolineano gli esperti, che avevano già nel 2003 affrontato la questione in un documento, è la considerazione che "la mortalità e morbilità correlate all'uso di tabacco non sono diminuite, anzi aumentate. Tutto questo è avvenuto e continua ad avvenire, a conferma che le azioni di educazione sanitaria e prevenzione intraprese non sono sufficienti".

